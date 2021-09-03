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Убитого собственными дочерьми Хачатуряна признали педофилом

News.ruиещё 1
7 минут назад

Убитый собственными дочерьми Михаил Хачатурян, вероятно, имел педофильские наклонности. Об этом свидетельствует психиатрическая экспертиза, сообщает «МК».

Убитого дочерьми Хачатуряна признали педофилом
Фото: страница Михаила Хачатуряна в «Одноклассниках»страница Михаила Хачатуряна в «Одноклассниках»

Она была назначена в рамках уголовного дела, возбуждённого СК в отношении мужчины посмертно. Сексолог института имени Сербского пришла к выводу, что отец сестёр Хачатурян испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним и подвергал своих дочерей сексуальному насилию.

На протяжении нескольких лет Хачатурян подвергал своих дочерей — М.М. Хачатурян и К.М.Хачатурян физическому и сексуальному насилию, — цитирует документ издание.

Экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна был «гиперролевой синдром». Он доминировал в отношениях с женщинами и презирал их, применяя при этом оскорбления, угрозы и насилие. При этом отклонений в психике у него обнаружено не было.

В деле сестер Хачатурян появились результаты новых экспертиз

Михаил Хачатурян был убит в Москве в июле 2018 года. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Ранее в отношении погибшего Михаила Хачатуряна было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», статье 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и статье 117 «Истязание». В рамках него сестёр признали потерпевшими.

Происшествия,Михаил Хачатурян,
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