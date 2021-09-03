Невесту москвича украли перед церемонией бракосочетания

Житель столицы Виктор Данилов три недели ищет пропавшую невесту: ее перед бракосочетанием в неизвестном направлении увезли родственники, полиция отказала в возбуждении уголовного дела, сообщил адвокат москвича Дмитрий Рощин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Девушку похитили 10 августа, незадолго до запланированной выездной церемонии бракосочетания, которая должна была пройти в историческом особняке на Тверском бульваре, сказал Рощин РИА «Новости».

Видео дня

По словам защитника, девушку грубо усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. С тех пор молодой человек не получал вестей от пропавшей, но полиция отказывалась возбуждать уголовное дело и проводить поиски пропавшей.

«В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что девушка, со слов ее отца, находится в Балашихе в больнице на лечении. При этом правоохранители не опросили саму девушку, не взяли от нее письменных пояснений о том, что с ней все в порядке и она не имеет претензий к своим родителям», – пояснил собеседник.

Он пояснил, что по указанному адресу нет больницы, «там находится торговый центр».

«По моему мнению, это свидетельствует о том, что сотрудники полиции не провели должную проверку по заявлению Виктора Данилова, а ограничились звонком ее родителям и формальной отпиской. В этой связи в ближайшее время постановление об отказе в возбуждении уголовного дела будет обжаловано в Пресненскую межрайонную прокуратуру с указанием на то, что сотрудники ОВД «Пресненский» так и не опросили саму Юлию Борисову, не установили ее местонахождение», – добавил Рощин.

Сам Данилов сообщил, что 1 сентября его невеста не появилась в институте, родители написали заявление об отчислении из вуза, и у него дома есть множество вещей и документов девушки.

«Я продолжаю поиски Юли, но мне до сих пор ничего не известно о том, где она находится, я очень переживаю за нее. Все ее телефоны заблокированы», – сказал молодой человек.

Отец во время опроса полицейскими сообщил, что «Данилов подсадил Борисову на наркотические средства», говорится в постановлении в отказе о возбуждении дела. По этой причине отец был против отношений между молодыми людьми.

Данилов опроверг это обвинение, подчеркнув, что ни он, ни девушка не употребляли запрещенные вещества, а родители девушки просто невзлюбили его.

Адвокат пояснил, что на культурные особенности в этом случае сослаться нельзя: девушка и родственники – русские, потому похищение не было постановкой.