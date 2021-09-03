Москвич отсудил у полицейских 9 млн рублей

Москвич отсудил у полицейских девять миллионов рублей, которые те потеряли несколько лет назад после проверки мужчины. Подробностями произошедшего поделился Telegram-канал Baza.

Фото: ТАСС ТАСС

В мае 2016 года сотрудники ППС остановили россиянина на улице для проверки документов. В его рюкзаке обнаружили более 87 300 долларов, 24 750 евро и почти два миллиона рублей. Полиция заподозрила москвича в обналичивании средств по мошеннической схеме и забрала деньги, положив их в сейф начальника ОМВД по Тверскому району Евгения Сойнова.

Позже выяснилось, что задержанный не совершал подобных преступлений. Ему должны были вернуть всю сумму, однако при вскрытии сейфа обнаружилось, что внутри ничего нет. Было возбуждено уголовное дело.

Россиянин подал в суд на МВД, однако полицейские утверждали, что за произошедшее ответственен исключительно Сойнов. 1 августа суд встал на сторону потерпевшего и обязал вернуть мужчине всю сумму и 50 тысяч рублей за причиненный моральный вред.