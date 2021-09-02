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Обыск у мужа Гай Германики в отеле The Ritz-Carlton сняли на видео

Александр Кузьмин
33 минуты назад

К мужу российского режиссера Валерии Гай Германики Денису Молчанову пришли полицейские. В номере отеля The Ritz-Carlton в Москве, где остановился бизнесмен был проведен обыск. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Life SHOT.

Как уточняется, правоохранители нагрянули в отель после сообщения о том, что в нем находится постоялец с оружием и наркотиками. К моменту прибытия стражей правопорядка Молчанов был в номере, при нем обнаружили двуствольное ружье Beretta, на которое у предпринимателя есть разрешение. Сообщается также, что на экспертизу были отправлены найденные вещества.

Происшествия,Видео,Денис Молчанов,Москва,
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