Обыск у мужа Гай Германики в отеле The Ritz-Carlton сняли на видео

К мужу российского режиссера Валерии Гай Германики Денису Молчанову пришли полицейские. В номере отеля The Ritz-Carlton в Москве, где остановился бизнесмен был проведен обыск. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Life SHOT.
Как уточняется, правоохранители нагрянули в отель после сообщения о том, что в нем находится постоялец с оружием и наркотиками. К моменту прибытия стражей правопорядка Молчанов был в номере, при нем обнаружили двуствольное ружье Beretta, на которое у предпринимателя есть разрешение. Сообщается также, что на экспертизу были отправлены найденные вещества.