Обыск у мужа Гай Германики в отеле The Ritz-Carlton сняли на видео

Как уточняется, правоохранители нагрянули в отель после сообщения о том, что в нем находится постоялец с оружием и наркотиками. К моменту прибытия стражей правопорядка Молчанов был в номере, при нем обнаружили двуствольное ружье Beretta, на которое у предпринимателя есть разрешение. Сообщается также, что на экспертизу были отправлены найденные вещества.