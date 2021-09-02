Драка произошла 1 сентября в районе Дома торговли. По предварительным данным, представители комендатуры остановили срочника для проверки документов. Между ними возник конфликт, и молодой человек решил оказать сопротивление и атаковал инспекторов с кулаками. Как свидетельствуют очевидцы, солдат пинал военных, посбивал фуражки с голов и выбивал у них из рук документы. Все обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.