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На Сахалине солдат избил военный патруль. Видео

Александр Кузьмин
58 минут назад

Солдат напал на военный патруль в Южно-Сахалинске. Видео происшествия публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

Драка произошла 1 сентября в районе Дома торговли. По предварительным данным, представители комендатуры остановили срочника для проверки документов. Между ними возник конфликт, и молодой человек решил оказать сопротивление и атаковал инспекторов с кулаками. Как свидетельствуют очевидцы, солдат пинал военных, посбивал фуражки с голов и выбивал у них из рук документы. Все обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.

Происшествия,Криминал,Видео,Южно-Сахалинск,
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