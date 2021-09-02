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Умер автор музыки для сиртаки Микис Теодоракис

Елена Прошина
1 час назад

Греческий композитор Микис Теодоракис умер в возрасте 96 лет. Как сообщает Афинско-Македонское агентство новостей (АМНА), музыкант был автором музыки к танцу сиртаки для фильма «Грек Зорба», которая стала одним из самых известных символов Греции в мире.

Умер автор музыки для сиртаки Микис Теодоракис
Фото: ReutersReuters

«Человека, связанного с важнейшими моментами в новейшей истории Греции, великого композитора и беззаветного борца за права и свободы людей с нами больше нет», – отмечает агентство.

Причина смерти композитора не уточняется.

Микис Теодоракис родился 29 июля 1925 года на острове Хиос. Во время Второй мировой войны участвовал в Движении Сопротивления. Был схвачен нацистами и подвергался пыткам.

Перу композитора принадлежат многочисленные симфонии, камерные произведения, а также популярные песни и танцы в народном стиле. Написанная им музыка к танцу сиртаки из фильма «Грек Зорба» стала одной из наиболее популярных греческих композиций в мире.

Был награжден Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами» в 1983 году, а в апреле 2020 года по указу президента РФ Владимира Путина Теодоракису получил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Происшествия,Микис Теодоракис,Владимир Путин,
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