Умер автор музыки для сиртаки Микис Теодоракис

Греческий композитор Микис Теодоракис умер в возрасте 96 лет. Как сообщает Афинско-Македонское агентство новостей (АМНА), музыкант был автором музыки к танцу сиртаки для фильма «Грек Зорба», которая стала одним из самых известных символов Греции в мире.

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«Человека, связанного с важнейшими моментами в новейшей истории Греции, великого композитора и беззаветного борца за права и свободы людей с нами больше нет», – отмечает агентство.

Причина смерти композитора не уточняется.

Микис Теодоракис родился 29 июля 1925 года на острове Хиос. Во время Второй мировой войны участвовал в Движении Сопротивления. Был схвачен нацистами и подвергался пыткам.

Перу композитора принадлежат многочисленные симфонии, камерные произведения, а также популярные песни и танцы в народном стиле. Написанная им музыка к танцу сиртаки из фильма «Грек Зорба» стала одной из наиболее популярных греческих композиций в мире.