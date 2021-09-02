В Одинцово упал лифт, в котором были женщина с младенцем

Лифт с женщиной и ребенком упал в в 33-этажном жилом комплексе в подмосковном Одинцово. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры по Московской области. По предварительным данным, 31 августа лифт, в котором находились женщина и четырехмесячным ребенком, пролетел пять этажей.

Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости» Владимир Федоренко/РИА «Новости»

"В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования", - сказано в сообщении.

Женщина по имени Татьяна, которая была в том самом лифте, рассказала изданию Life.ru о произошедшем с ней и ее четырехмесячной дочкой. Она отметила, что малышка находилась в коляске. По словам женщины, подобный инцидент с лифтом происходит уже не в первый раз. Татьяна сообщила, что неделю назад лифт проехал "в свободном падении" три этажа. Дом оборудован четырьмя лифтами.

"Я со своим малышом спускалась на лифте вниз с 31-го на первый этаж. На 30-м этаже лифт остановился, но двери не открылись. С 30-го этажа по 25-й мы пролетели в свободном падении. Далее лифт остановился, двери открылись, зашла девушка с ребенком и собакой", — сказала женщина.