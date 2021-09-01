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В Москве мужчина угрожал детям пистолетом и преследовал их

Мослентаиещё 1
33 минуты назад

Московские полицейские задержали мужчину, который вечером 31 августа угрожал детям пистолетом в центре города и пытался их преследовать, сообщается на сайте регионального главка СК России.

Мужчина пригрозил детям пистолетом в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным следствия, вечером 31 августа 2021 года молодой человек, находясь в неадекватном состоянии вблизи жилого дома, расположенного в Аптекарском переулке, беспричинно достал предмет, похожий на пистолет, и начал высказывать угрозы проходившим мимо малолетним мальчикам. После чего, осуществлял их преследование, пока его действия не были пресечены прохожими», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался молодой человек 1998 года рождения. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство». Следствие собирается ходатайствовать о его аресте.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали голого пьяного мужчину с пистолетом, выбежавшего на встречу росгвардейцам.

Происшествия,Москва,
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