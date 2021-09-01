Мужчина пригрозил детям пистолетом в Москве

«По данным следствия, вечером 31 августа 2021 года молодой человек, находясь в неадекватном состоянии вблизи жилого дома, расположенного в Аптекарском переулке, беспричинно достал предмет, похожий на пистолет, и начал высказывать угрозы проходившим мимо малолетним мальчикам. После чего, осуществлял их преследование, пока его действия не были пресечены прохожими», — говорится в сообщении.