Мужчина пригрозил детям пистолетом в Москве

Московские полицейские задержали мужчину, который вечером 31 августа угрожал детям пистолетом в центре города и пытался их преследовать, сообщается на сайте регионального главка СК России.
«По данным следствия, вечером 31 августа 2021 года молодой человек, находясь в неадекватном состоянии вблизи жилого дома, расположенного в Аптекарском переулке, беспричинно достал предмет, похожий на пистолет, и начал высказывать угрозы проходившим мимо малолетним мальчикам. После чего, осуществлял их преследование, пока его действия не были пресечены прохожими», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался молодой человек 1998 года рождения. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство». Следствие собирается ходатайствовать о его аресте.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали голого пьяного мужчину с пистолетом, выбежавшего на встречу росгвардейцам.