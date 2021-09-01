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Жительница Северной Осетии сбросила в Терек девятилетнего сына

Говорит Москваиещё 1
29 минут назад

Мальчика удалось спасти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального управления Следственного комитета.

Россиянка столкнула своего сына в реку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в Кировском районе республики. 39-летняя женщина после бытового конфликта в семье направилась к пойме реки вместе с тремя детьми в возрасте трёх, девяти и 11 лет. Она столкнула с обрыва своего среднего сына. Старший ребёнок побежал к ближайшей автотрассе и остановил проезжавший автомобиль. Водитель спас мальчика, который успел ухватиться за ветки дерева. СК начал проверку по факту случившегося.

Происшествия,СКР,РИА Новости,
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