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СМИ сообщают о массовой драке в Москве возле ресторана "Тануки"

Газета.Ruиещё 1
51 минуту назад

На северо-востоке столице возле ресторана «Тануки» произошла массовая драка после угроз со стороны сторонников «Мужского государства». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Массовая драка произошла в Москве возле ресторана "Тануки"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным СМИ, инцидент произошел возле заведения, расположенного на Алтуфьевском шоссе. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

По словам очевидцев, участники драки успели сбежать до приезда полиции.

В последнее время сеть ресторанов «Тануки» получала угрозы от сторонников «Мужского государства» за рекламу с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой и потребовала извинений «перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности».

Компания призвала заблокировать Telegram-канал организации, а также призвала пользователей отмечать под постами аккаунты Роскомнадзора и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы обратить внимание на проблему.

Комментируя травлю, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранители должны реагировать на действия движения «Мужское государство», если в них есть нарушения закона.

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