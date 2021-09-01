Массовая драка произошла в Москве возле ресторана "Тануки"

На северо-востоке столице возле ресторана «Тануки» произошла массовая драка после угроз со стороны сторонников «Мужского государства». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, инцидент произошел возле заведения, расположенного на Алтуфьевском шоссе. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

По словам очевидцев, участники драки успели сбежать до приезда полиции.

В последнее время сеть ресторанов «Тануки» получала угрозы от сторонников «Мужского государства» за рекламу с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой и потребовала извинений «перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности».

Компания призвала заблокировать Telegram-канал организации, а также призвала пользователей отмечать под постами аккаунты Роскомнадзора и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы обратить внимание на проблему.