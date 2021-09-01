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Талибы разгромили аванпосты сил сопротивления в Панджшере

Вероника Полынина
40 минут назад

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) взяли шесть аванпостов в мятежной провинции Панджшер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Pajhwok.

О взятии аванпостов сообщает также «Sputnik Афганистан», который опубликовал видео талибов, снятое, предположительно, в Панджшере.

Радикалы утверждают, что прорвали «пояс безопасности» сил сопротивления и разгромили их аванпосты в три часа ночи в среду, 1 сентября.

Ранее представитель талибов Амир Хан Мутаки заявлял, что руководство движения вело переговоры с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере, но они не привели к какому-либо результату.

США отказались отменять санкции против талибов

Тем временем, появляются сообщения о начале операций Фронта сопротивления в провинциях Парван и Каписа.

Ситуация в Афганистане резко обострилась на фоне вывода американских войск, находившихся в стране с 2001 года. Члены запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейшие провинции страны, дошли до Кабула, взяв город без боя. 15 августа стало известно, что боевики в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. После того, как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом.

Единственной провинцией, не покорившейся талибам, оставался Панджшер.

Происшествия,Видео,Амир Хан,Талибан,ИА Sputnik,РИА Новости,Россия,Афганистан,
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