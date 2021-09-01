Талибы разгромили аванпосты сил сопротивления в Панджшере

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) взяли шесть аванпостов в мятежной провинции Панджшер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Pajhwok.

О взятии аванпостов сообщает также «Sputnik Афганистан», который опубликовал видео талибов, снятое, предположительно, в Панджшере.

Радикалы утверждают, что прорвали «пояс безопасности» сил сопротивления и разгромили их аванпосты в три часа ночи в среду, 1 сентября.

Ранее представитель талибов Амир Хан Мутаки заявлял, что руководство движения вело переговоры с силами Фронта сопротивления Афганистана в Панджшере, но они не привели к какому-либо результату.

Тем временем, появляются сообщения о начале операций Фронта сопротивления в провинциях Парван и Каписа.

Ситуация в Афганистане резко обострилась на фоне вывода американских войск, находившихся в стране с 2001 года. Члены запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейшие провинции страны, дошли до Кабула, взяв город без боя. 15 августа стало известно, что боевики в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. После того, как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом.