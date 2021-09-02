Пожар в оренбургском селе локализовали

Горение сухой травы на площади 1 га и трех частных жилых домов удалось локализовать в селе Радчино Шарлыкского района Оренбургской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"По имеющейся информации, произошло горение сухой растительности на площади 1 га с переходом огня на три частных жилых дома и пять хозяйственных построек. В 12:25 (10:25 мск) пожар локализован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, горело три жилых дома, пять хозяйственных построек и восемь надворных построек. Общая площадь возгорания уточняется. Объявленная ранее угроза распространения огня на соседние здания снята. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 37 человек и 17 единиц техники.