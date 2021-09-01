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Комиссия высказалась о причинах крушения Ил-112В

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

У комиссии по расследованию катастрофы нет окончательных выводов о причинах крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Кубинке 17 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комиссии, заместителя главы Минпромторга Олега Бочарова.

Комиссия высказалась о причинах крушения Ил-112В
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бочарова, работа комиссии продолжается, а окончательных выводов о причинах, которые привели к катастрофе, еще нет.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что причиной крушения самолета стало разрушение тяги элерона вследствие пожара. Это привело к неконтролируемому боковому крену. В свою очередь заслуженный пилот России Юрий Сытник предположил, что вины экипажа в случившемся нет.

Новейший российский самолет Ил-112В разбился при заходе на посадку во время тренировочного полета. На кадрах инцидента видно возгорание двигателя, после чего самолет упал и взорвался.

Происшествия,Юрий Сытник,
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