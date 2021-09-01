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В Абхазии пьяный россиянин ранил ножом двух человек

Lenta.ru
16 минут назад

В Абхазии, в одном из отелей Пицунды, пьяный турист из Самары ранил ножом двух человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Абхазии пьяный россиянин ранил ножом двух человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в пресс-службе МВД Абхазии, путешественник из России «беспричинно» нанес владельцу гостиницы несколько колото-резаных травм в область рук и шеи.

Также в состоянии алкогольного опьянения он ранил отдыхающую из Новосибирска, а затем скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции по горячим следам нашли мужчину во дворе соседнего гостевого дома и задержали. Следователи УВД по Гагрскому району передали материалы происшествия в прокуратуру.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,МВД,Абхазия,
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