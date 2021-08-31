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ФСБ задержала вербовщика террористов для участия в боевых действиях в Сирии

Lenta.ru
14 минут назад

В Качканаре сотрудники управления ФСБ России по Карелии совместно с коллегами из Свердловской области задержали координатора запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», подозреваемого в вербовке россиян для участия в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение ведомства.

ФСБ задержала вербовщика террористов в Карелии
Фото: УФСБ РФ ПО РКУФСБ РФ ПО РК

Против мужчины возбуждено уголовное дело за вербовку знакомого из Карелии и склонение того к выезду в Сирию для участия в боевых действиях, а также к пропаганде и финансированию террористической деятельности.

Подозреваемый вербовал жителей Карелии и других регионов России через социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.

В Екатеринбурге задержали вербовщика террористов

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Он этапирован из Свердловской области в Петрозаводск для дальнейших оперативно-розыскных и следственных действий.

Ранее, 30 августа, в Москве суд приговорил мигранта, вербовавшего сторонников международных террористов, к 14 годам лишения свободы. Он познакомился с мужчиной и убедил его в том, что действия террористической организации соответствуют канонам религии. Кроме того, подсудимый навязал новому знакомому мысль о том, что тому необходимо принять личное участие в деятельности террористов за границей.

Происшествия,ФСБ,Сирийская Арабская Республика,
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