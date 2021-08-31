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Пьяная голая женщина покусала крымских полицейских

News.ruиещё 5
15 минут назад

В Феодосии в ночь на 7 августа задержали пьяного водителя и его голую спутницу, напавшую на сотрудников ДПС. Об этом сообщил «Подъём».

Голая туристка напала на полицейских в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В автомобиле ехали нетрезвые бывшие супруги, оба из Москвы. Мужчина, сидевший за рулём, оскорблял сотрудников и попытался скрыться, но его задержали. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

В это время к наряду полиции подбежала обнажённая женщина, она находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.

Нарушители объяснили поведение сильным опьянением, им назначили штраф. Теперь следственные органы проверяют обоих по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

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Ранее пьяная жительница Новокузнецка выстрелила в знакомую во время ссоры.

Происшествия,ГИБДД,МВД,Москва,Феодосия,
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