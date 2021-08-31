Голая туристка напала на полицейских в Крыму

В это время к наряду полиции подбежала обнажённая женщина, она находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей в отдел полиции, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.