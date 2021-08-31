Смоленский губернатор сломал ногу во время игры в баскетбол

Губернатор Смоленской области Алексей Островский во время игры в баскетбол получил серьезную травму ноги, он работает из больницы, сообщил представитель правительства региона.
«Губернатор получил травму ноги во время баскетбола. Перелом тяжелый, он госпитализирован и лечится в ортопедическом центре. По словам врачей, самое худшее, что могло быть при такой травме, произошло», – рассказал он РИА «Новости».
Собеседник агентства сообщил, что губернатор перенес две операции, в настоящее время все мероприятия с губернатором отменены, он работает из больницы.