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Смоленский губернатор сломал ногу

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
19 минут назад

Губернатор Смоленской области Алексей Островский во время игры в баскетбол получил серьезную травму ноги, он работает из больницы, сообщил представитель правительства региона.

Смоленский губернатор сломал ногу во время игры в баскетбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Губернатор получил травму ноги во время баскетбола. Перелом тяжелый, он госпитализирован и лечится в ортопедическом центре. По словам врачей, самое худшее, что могло быть при такой травме, произошло», – рассказал он РИА «Новости».

Собеседник агентства сообщил, что губернатор перенес две операции, в настоящее время все мероприятия с губернатором отменены, он работает из больницы.

Происшествия,Алексей Островский,РИА Новости,Смоленская Область,
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