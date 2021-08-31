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Жители Азова пытались закопать археологов землей. Видео

Александр Кузьмин
30 минут назад

Жители Азова в Ростовской области едва не закопали археологов. Видео инцидента появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».

Как уточняет источник, местные активисты заподозрили, что на месте раскопок может появиться вышка 5G, они взяли в руки лопаты и решили засыпать яму с людьми землей. При этом занимающиеся раскопками работники сообщили, что ведут свою деятельность по поручению Министерства культуры. Однако эта информация никак не повлияла на серьезно настроенных местных жителей.

В итоге археологи обратились в полицию с заявлением.

Происшествия,Видео,Минкультуры,Ростовская Область,Азов,
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