Как уточняет источник, местные активисты заподозрили, что на месте раскопок может появиться вышка 5G, они взяли в руки лопаты и решили засыпать яму с людьми землей. При этом занимающиеся раскопками работники сообщили, что ведут свою деятельность по поручению Министерства культуры. Однако эта информация никак не повлияла на серьезно настроенных местных жителей.