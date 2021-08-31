Украинские туристы попали под лавину на горе Казбек

Несколько туристов из Украины попали под лавину на горе Казбек в Северной Осетии, одному из очевидцев удалось спасти женщину, сообщили журналистам в управлении МЧС по региону.

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В общей сложности пострадали три человека. У одной из путешественниц зафиксирован перелом ноги, о состоянии других не сообщается, передает РИА Новости.

Согласно предварительной информации, альпинисты поднимались со стороны Грузии.

Очевидцем ситуации стал одиночный турист, зарегистрировавший свой маршрут в МЧС. К спасательной операции решили привлечь вертолет.

Ранее сообщалось, что турист сорвался с вулкана Толбачик на Камчатке. Мужчине потребовалась помощь спасателей, рассказали журналистам в минувшую пятницу в главном управлении МЧС РФ по региону.

"Был получен звонок от туриста, который совершал восхождение на вулкан Толбачик. Как уточнил заявитель, на высоте примерно 800 метров его товарищ сорвался с уступа, в итоге получил травму головы, в связи с чем необходима оперативная эвакуация", — уточняли в МЧС.

Спасатели и медики прибыли к месту на вертолете Ми-8, сесть получилось в 300 метрах от территории, где находился пострадавший. Мужчина был эвакуирован, его доставили в больницу с травмой головы, добавили в ведомстве.