В Петербурге голый мужчина решил поджечь себя в магазине

В Невском районе Петербурга мужчина разделся в магазине и попытался себя поджечь. О этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Инцидент произошел 31 августа в косметическом магазине на Тепловозной улице.

«Мужчина снял с себя одежду и попытался себя поджечь. Эту попытку пресекли сотрудники полиции», — рассказал источник.

По предварительной информации, мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Его направили в больницу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщает «Фонтанка.ру», 25-летний житель Петербурга искал в магазине антиперспирант, а когда обнаружил нужную полку, то стал щелкать перед флаконом зажигалкой.