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В Петербурге голый мужчина решил поджечь себя в магазине

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

В Невском районе Петербурга мужчина разделся в магазине и попытался себя поджечь. О этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

В Петербурге голый мужчина решил поджечь себя в магазине
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Vk.comДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Vk.com

Инцидент произошел 31 августа в косметическом магазине на Тепловозной улице.

«Мужчина снял с себя одежду и попытался себя поджечь. Эту попытку пресекли сотрудники полиции», — рассказал источник.

По предварительной информации, мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Его направили в больницу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщает «Фонтанка.ру», 25-летний житель Петербурга искал в магазине антиперспирант, а когда обнаружил нужную полку, то стал щелкать перед флаконом зажигалкой.

Ранее сообщалось, что голая туристка из Москвы напала на полицейских в Крыму.

Происшествия,Несчастные случаи,Трупы,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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