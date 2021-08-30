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Летевший из-за границы в Москву пассажир умер в самолете

Lenta.ru
31 минуту назад

В самолете, следовавшем в Москву из киргизского города Тамчы, умер пассажир после эпилептического припадка. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Летевший из-за границы в Москву пассажир умер в самолете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спустя несколько часов после пересечения воздушной границы, пролетая над Нижним Новгородом, командир воздушного судна подал сигнал тревоги и запросил разрешение на экстренную посадку из-за мужчины, у которого резко ухудшилось самочувствие.

Лайнер приземлился спустя 20 минут, в аэропорту дежурила бригада скорой помощи. Однако, несмотря на оперативное реагирование, пассажир скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии.

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Ранее в августе 13-летняя девочка умерла в поезде, следовавшем по маршруту АнапаЕкатеринбург. Ребенок 2008 года рождения ехал вместе с родителями. Правоохранительные органы не обнаружили признаков насильственной смерти.

Происшествия,МВД,Москва,
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