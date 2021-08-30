Летевший из-за границы в Москву пассажир умер в самолете

В самолете, следовавшем в Москву из киргизского города Тамчы, умер пассажир после эпилептического припадка. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

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Спустя несколько часов после пересечения воздушной границы, пролетая над Нижним Новгородом, командир воздушного судна подал сигнал тревоги и запросил разрешение на экстренную посадку из-за мужчины, у которого резко ухудшилось самочувствие.

Лайнер приземлился спустя 20 минут, в аэропорту дежурила бригада скорой помощи. Однако, несмотря на оперативное реагирование, пассажир скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии.