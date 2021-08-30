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Mash: в ФСБ поступило сообщение о минировании всех московских ресторанов «Тануки»

Газета.Ru
44 минуты назад

В Федеральную службу безопасности поступила информация о минировании всех столичных ресторанов «Тануки» в Москве, сообщает Mash.

Отмечается, что это произошло на фоне травли сети подписчиками Telegram-канала «Мужское государство».

До этого сеть ресторанов «Тануки» призвала заблокировать Telegram-канал «Мужское государство», который организовал травлю компании. В соцсетях они призвали пользователей отмечать под постами аккаунты Роскомнадзора и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы обратить внимание на проблему.

По словам представителей сети, на фото в их аккаунтах будут продолжать появляться представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций.

«Мужское государство» организовало травлю «Тануки» за рекламу с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой и потребовало извинений «перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности».

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В компании заявили, что 31 августа будет официальное обращение в отношении Telegram-каналов, которые распространяют призывы к агрессии и расизму. По их данным, больше всего призывов удалить рекламные посты идет из Москвы, а также с территорий Казахстана и Украины.

Происшествия,Видео,Павел Дуров,Роскомнадзор,ФСБ,Москва,
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