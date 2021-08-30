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Пожар произошел на подземной парковке бизнес-центра "Президент плаза" в Москве

ТАСС
49 минут назад

Пожар произошел на подземной парковке бизнес-центра "Президент плаза" на Кутузовском проспекте в Москве, в целях безопасности эвакуированы 10 тыс. человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В БЦ "Президент плаза" на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1, произошло загорание на подземной парковке на минус 4-м этаже, 10 тыс. человек покинули здание в целях безопасности", - сказал собеседник агентства.

На месте возгорание наблюдается плотное задымление. Очаг пожара устанавливается. Пожарные наращивают группировку на месте ЧП, создан штаб пожаротушения.

Обрушение перекрытий в доме произошло в Москве

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС подтвердили информацию о пожаре в подземном паркинге бизнес-центра. "Что горит и площадь пожара, устанавливается. По данным администрации, все люди покинули здания еще до прибытия пожарных", - сказали в главке.

Происшествия,Видео,МЧС,ИТАР-ТАСС,Москва,
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