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ИГ взяло на себя ответственность за новые атаки на аэропорт Кабула

Мария Иванова
1 час назад

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула, произошедший 30 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром понедельника, 30 августа, по аэропорту Кабула были выпущены пять ракет. Как рассказал Reuters официальный представитель США, все они были перехвачены системой противоракетной обороны.

ИГ ранее взяло на себя ответственность за теракт возле кабульского аэропорта, совершенный 26 августа. В результате атаки погибли более 200 человек, большинство из них - афганцы. Также жертвами теракта стали 13 американских военных. Десятки человек получили ранения.

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28 августа США сообщили о проведении операции против террористов «Вилаята Хорасан» - подразделения «Исламского государства» в Афганистане. 29 августа беспилотник США нанес удар по автомобилю смертника. По последним данным, жертвами этой атаки также стали 12 мирных жителей (семеро из них были детьми).

В США заявили, что в уничтоженной ими машине оказалось большое количество взрывчатки, это могло спровоцировать жертвы среди мирного населения.

Происшествия,Видео,Талибан,Исламское государство,Россия,Кабул,
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