В Москве заминировали все рестораны "Тануки"

В Федеральную службу безопасности поступила информация о минировании всех столичных ресторанов «Тануки» в Москве, сообщает Mash.

Отмечается, что это произошло на фоне травли сети подписчиками Telegram-канала «Мужское государство».

До этого сеть ресторанов «Тануки» призвала заблокировать Telegram-канал «Мужское государство», который организовал травлю компании. В соцсетях они призвали пользователей отмечать под постами аккаунты Роскомнадзора и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы обратить внимание на проблему.

По словам представителей сети, на фото в их аккаунтах будут продолжать появляться представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций.

«Мужское государство» организовало травлю «Тануки» за рекламу с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой и потребовало извинений «перед русской нацией за то, что навязывали чуждые ей ценности».