Полицейских обвинили в краже украшений с трупа

В Екатеринбурге трёх полицейских заподозрили в краже золотых цепочек с тела покойного. Как сообщил источник издания «КП-Екатеринбург», один из подозреваемых — начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями.

По данным следствия, 4 августа в уральской столице на улице Крауля в автомобиле скончался 33-летний Максим Гайфутдинов. Приехавшие сотрудники наряда патрульно-постовой службы произвели осмотр места происшествия, но из-за того, что машина была закрыта изнутри, им пришлось вызывать МЧС. При этом один из полицейских сфотографировал салон через стекло. На фото было видно, что на шее мужчины были две золотые цепочки. Эту информацию также подтверждают и врачи скорой помощи, которые зафиксировали смерть водителя.

После наряда ППС место происшествия осматривали сотрудники прибывшей следственно-оперативная группы отдела полиции 9.

После вскрытия автомобиля сотрудники осматривали салон, в ходе чего начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями садился в машину. После отъезда бригады СМП он также перепарковал служебный автомобиль и склонился над водительским сиденьем. После этого эксперт сделала снимки трупа, на которых украшения отсутствовали, — добавил источник.

Родственники также обратили внимание на пропажу ценных вещей. По словам матери скончавшегося, одна из цепочек стоила порядка 200 тысяч рублей. При этом в кошельке у мужчины не хватало 40 тысяч рублей. После заявления семьи о пропаже вещей подразделение собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области начало служебную проверку.