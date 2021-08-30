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Российский полицейский подрабатывал торговлей наркотиками

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу до 23 октября сотрудника полиции Виктора Щербыну, который занимался незаконным оборотом наркотических средств. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

Российский полицейский подрабатывал торговлей наркотиками
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

Щербыну задержали 24 августа. Ему предъявлено обвинение по части 4 статье 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»). Свою вину он признал частично.

По версии следствия, обвиняемый, будучи сотрудником главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в период с 5 июля по 24 августа через посредника продавал неустановленным покупателям каннабис массой не менее 193,3 грамма и 299,6 грамма. На продаже наркотиков полицейский заработал 85 тысяч рублей.

По причине того, что Щербына имеет на иждивении малолетнего ребенка, ранее не был судим, а также не скрывается от следствия и суда, его защитник просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Происшествия,МВД,Санкт-Петербург,
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