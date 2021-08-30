Умер актер сериалов «Кухня» и «Воронины» Артур Диланян

Актер Артур Диланян, известный по ролям продюсера в сериале «Кухня» и Карена Арменовича в «Ворониных» скончался в Москве. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщил канал РЕН ТВ.
Артисту стало плохо на улице 29 августа. Ему вызвали скорую помощь, но медики не смогли помочь.
9 сентября Диланяну должно было исполниться 60 лет.
Артур Диланян родился в Ереване. Окончил актерский факультет ВГИК (мастерская Армена Джигарханяна). Снимался в сериалах «Последний из Магикян», «Воронины», «Следователи». Также с 2004 года работал в Московском армянском театре в качестве актера и режиссера.
Напомним, 29 августа скончался в возрасте 50 лет актер сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Алексей Лагутин. Как сообщила администрация Одинцовского городского округа Подмосковья, в последние годы он боролся с тяжелой болезнью, но, несмотря на это, был полон творческих планов.