Умер актер сериалов «Кухня» и «Воронины» Артур Диланян

Актер Артур Диланян, известный по ролям продюсера в сериале «Кухня» и Карена Арменовича в «Ворониных» скончался в Москве. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщил канал РЕН ТВ.

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Артисту стало плохо на улице 29 августа. Ему вызвали скорую помощь, но медики не смогли помочь.

9 сентября Диланяну должно было исполниться 60 лет.

Артур Диланян родился в Ереване. Окончил актерский факультет ВГИК (мастерская Армена Джигарханяна). Снимался в сериалах «Последний из Магикян», «Воронины», «Следователи». Также с 2004 года работал в Московском армянском театре в качестве актера и режиссера.