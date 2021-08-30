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Из-за сноса памятника Гагарину на Сахалине возбудили уголовное дело

Газета.Ruиещё 8
1 час назад

По факту сноса памятника Юрию Гагарину в Городе Невельске на юге острова Сахалин было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Из-за сноса памятника Гагарину на Сахалине возбудили уголовное дело
Фото: @glubinka_rossii@glubinka_rossii

«Следственным органом возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» <...>). Ход расследования находится на контроле Невельской городской прокуратуры», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что памятник был снесен по указанию вице-мэра Невельского городского округа. Против него было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Как сообщается на сайте администрации города, пост вице-мэра Невельска занимает Копылов Владимир Ефимович.

В начале августа в сети появились фотографии снесенного памятника Юрию Гагарину в Невельске. Изображения разрушенной стелы также сопровождались информацией о том, что на месте монумента появится автозаправка. После этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин потребовал, чтобы власти острова объяснили происходящее. В результате, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал восстановить памятник.

Происшествия,Владимир Копылов,Валерий Лимаренко,Юрий Гагарин,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Генпрокуратура РФ,Невельск,
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