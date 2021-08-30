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ФСБ задержала распространявшего экстремистские посты в интернете россиянина

Lenta.ruиещё 2
26 минут назад

В Крыму за распространение экстремистских постов в интернете был задержан 38-летний россиянин. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает ТАСС

В Крыму задержали россиянина за экстремистские посты
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

По данным агентства, сообщения подозреваемого в социальных сетях содержали призывы к осуществлению насилия и уничтожения одной из национальностей. В них, согласно психолого-лингвистическому исследованию, имеются признаки разжигания межнациональной розни.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

11 ноября сообщалось, что в Красноярском крае сотрудники ФСБ России задержали и депортировали на родину учащихся одного из региональных вузов за экстремистскую деятельность и поддержку терроризма.

Происшествия,ФСБ,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,
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