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Скончался актер из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Мария Иванова
29 минут назад

Актер, телеведущий Алексей Лагутин скончался на 51-году жизни. Об этом сообщается на сайте Одинцовского округа Москвы.

Скончался актер Алексей Лагутин
Фото: соцсетисоцсети

В сообщении отмечается, что причиной смерти актера стала тяжелая болезнь.

Алексей Лагутин в 1995 году окончил театральный факультет Государственного института искусств в Воронеже. Играл в рязанском областном театре юного зрителя, затем в театре «Комедианты» в Санкт-Петербурге.

После переезда в столичный регионе Лагутин вел на одинцовском телевидении программы «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор», «ПРОчтение».

В театре он играл Гумберта в спектакле по «Лолите», роль Ломова в спектакле по пьесе Антона Чехова «Предложение», Муравецкого в «Волках и овцах».

Среди его киноработ - фильм «Райский уголок» и роль Чебура в сериале ТНТ «Мир! Дружба! Жвачка!».

В последние годы Алексей Лагутин работал в Одинцовском Центре развития культуры.

Происшествия,Алексей Лагутин,Антон Чехов,
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