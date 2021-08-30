Пьяный стрелок из Новосибирска ранил несколько человек

«Стрелявший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, добровольно открыл дверь и сдался полицейским, — уточнили в ведомстве. — В результате происшествия пострадало пять человек, мужчина и женщина доставлены в больницу, ещё трое человек получили незначительные травмы».