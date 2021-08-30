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Упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 подняли со дна

Вечерняя Москваиещё 13
1 час назад

Фюзеляж упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8 удалось поднять со дна. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Со дна озера на Камчатке подняли вертолёт Ми-8
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

— Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолета, она оказалась успешной, вертолет подняли на 40 метров. Сегодня он находится в 570 метрах от берега. Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу, — цитирует его слова РИА Новости.

Василевский отметил, что дальше будут приниматься решения о том, как удалить его из акватории озера.

До этого сообщалось, что на месте крушения завершилась поисковая операция. Всего в операции по ликвидации последствий инцидента с Ми-8 принимал участие 61 человек. Также в работах задействовали 14 единиц техники.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

14 августа сообщалось, что специалисты подняли из воды тела троих погибших при крушении и доставили на берег.

Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

Происшествия,Роман Василевский,СКР,РИА Новости,Камчатский Край,
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