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Умер экс-глава МОК Жак Рогге

Майк Габриелян
19 минут назад

В возрасте 79 лет умер бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

Умер экс-глава МОК Жак Рогге
Фото: ТАССТАСС

«С большой печалью Международный олимпийский комитет объявляет о кончине бывшего президента МОК графа Жака Роге... В знак уважения олимпийский флаг будет приспущен в течение пяти дней на всех объектах МОК. Мы приглашаем все национальные олимпийские комитеты и международные федерации присоединиться к этому жесту памяти и почета», - сказано на сайте организации.

Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 годы. При нем Сочи получил право на проведение зимней Олимпиады-2014.

После ухода с должности он стал почетным президентом комитета, работал специальным посланником по делам молодежи, беженцев и спорта при ООН.

Как спортсмен Рогге был чемпионом Бельгии по регби и представлял свою страну в национальной сборной. Он также был чемпионом мира по парусному спорту, участвовал в трех Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах в классе Finn.

Президент МОК Томас Бах заявил, что Жак Рогге любил спорт, был опытным президентом, помогал модернизировать и преобразовывать МОК, защищал молодежь и выступал против допинга.

«Все олимпийское движение будет глубоко оплакивать потерю большого друга и страстного поклонника спорта», - сказал Бах.

Происшествия,Томас Бах,Жак Рогге,ООН,
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