В Москве полицейский ограбил чеченца на 30 миллионов рублей

Столичные полицейские раскрыли крупное ограбление, организованное в Москве их коллегой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Преступление произошло в феврале этого года. Уроженец Чечни Шахаб Вахаев обменял 30 млн рублей в валюту. И с 393 000 долларов в сумке отправился из банка домой. По дороге на него напали злоумышленники и отобрали сумку с деньгами.

Только в текущем августе следствие «вышло» на полицейского по фамилии Ширяев благодаря обнаруженному в машине Вахаева GPS-трекера, который ранее настраивал полицейский, Вместе с ним задержали некоего Губанова, работавшего охранником.