В Москве полицейский ограбил чеченца на 30 миллионов рублей

Столичные полицейские раскрыли крупное ограбление, организованное в Москве их коллегой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Преступление произошло в феврале этого года. Уроженец Чечни Шахаб Вахаев обменял 30 млн рублей в валюту. И с 393 000 долларов в сумке отправился из банка домой. По дороге на него напали злоумышленники и отобрали сумку с деньгами.
Только в текущем августе следствие «вышло» на полицейского по фамилии Ширяев благодаря обнаруженному в машине Вахаева GPS-трекера, который ранее настраивал полицейский, Вместе с ним задержали некоего Губанова, работавшего охранником.
По словам Губанова, полицейский попросил его установить «жучок» на машину Вахаева на том основании, что последний является потенциальным преступником. Слежка за машиной жертвы осуществлялась через специально приобретенный для этого планшет с сим-картой. После грабежа девайс отключили. Сам Ширяев отверг свою причастность к преступлению, заявляя, что его подставили.