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Неизвестный напал на звезду сериала «Деффчонки»

Газета.Ru
58 минут назад

Российская актриса Полина Максимова, известная по сериалу «Деффчонки», сообщила в своем Instagram, что на нее пытался напасть незнакомый мужчина.

Звезда «Деффчонок» рассказала о пережитом нападении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, это случилось около дома артистки накануне вечером.

Как рассказала артистка, в результате все обошлось, но она испытала страх.

«Мне сейчас очень страшно было, за мной на улице погнался человек Это очень страшно. Девочки, я вас всех очень прошу: не ходите поздно вечером», — обратилась она к своим подписчикам.

Других подробностей Максимова не привела.

Ранее стало известно, что актрису театра и кино Веронику Эйдлин избил неизвестный. Инцидент произошел на территории элитного поселка Назарьево Одинцовского городского округа Московской области.

Впоследствии артистка была доставлена в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. При этом на лице Эйдлин зафиксировали ссадины и гематому.

До этого также сообщалось, что актера Ивана Рыжикова избил доставщик пиццы. Артист получил травму головного мозга.

Происшествия,Иван Рыжиков,Полина Максимова,
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