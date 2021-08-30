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Обрушение перекрытий в доме произошло на юге Москвы

Вечерняя Москваиещё 10
34 минуты назад

Обрушение потолочных перекрытий произошло в здании на юге Москвы. Об этом в понедельник, 30 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Обрушение перекрытий в доме произошло в Москве
Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»Мобильный репортер / Агентство «Москва»

По словам собеседника «ВМ» инцидент произошел на Автозаводской улице в доме 22, По предварительным данным в результате ЧП никто не пострадал.

— Площадь обрушения составила 30 квадратных метров, — заключил источник «ВМ».

В свою очередь, в столичной прокуратуре заявили, что ведомство проводит проверку.

Прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального закона, в ходе которой будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства по эксплуатации и содержанию общедомового имущества, — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В середине июля столичная прокуратура проводила проверку по факту обрушения части фасада дома в Басманном районе. Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.

Подобный инцидент произошел в начале июня на юго-западе города. Тогда с фасада жилого дома на Ленинском проспекте обрушился балкон.

Происшествия,Мигранты,Драка,Массовые драки,Генпрокуратура РФ,Москва,
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