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На юго-востоке Москвы задержаны 10 участников массовой драки

Говорит Москваиещё 8
1 час назад

Конфликт произошёл около строительной площадки на улице Маресьева, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД

В отношении задержанных составлены протоколы об ответственности за мелкое хулиганство, назначены штрафы от 500 до 1000 рублей.

Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Москве

В минувшую субботу после очередной массовой драки с участием мигрантов в центре Москвы мэр Сергей Собянин написал в своём блоге, что власти следят за теми, кто нарушает порядок. Он призвал гостей столицы вести себя подобающим образом. По словам мэра, за несколько месяцев возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов, депортированы около 200 человек.

Происшествия,Видео,Мигранты,Драка,Массовые беспорядки,Массовые драки,Громкие уголовные дела ,Сергей Собянин,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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