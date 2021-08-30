В минувшую субботу после очередной массовой драки с участием мигрантов в центре Москвы мэр Сергей Собянин написал в своём блоге, что власти следят за теми, кто нарушает порядок. Он призвал гостей столицы вести себя подобающим образом. По словам мэра, за несколько месяцев возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов, депортированы около 200 человек.