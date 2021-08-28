Пассажирка устроила скандал на борту самолета Москва - Сочи

Пассажирка рейса Москва-Сочи устроила скандал на борту самолета из-за недостаточного, по ее мнению, качественного обслуживания на борту. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.
Женщина поскандалила с экипажем самолета авиакомпании S7, вылетающего из столичного аэропорта «Домодедово» в Сочи. Еще в процессе прибытия на борт пассажирка бизнес-класса потребовала, чтобы ей обеспечили горячее питание. Чуть позднее, устроившись на своем месте у окна, она принялась громко требовать у проводников чтобы ей немедленно включили кондиционер, поскольку ей стало душно. Женщин не смутил тот факт, что в тот момент посадка на борт все еще продолжалась.
«Я за 50 тыщ лечу!» - так она аргументировала свои запросы членам экипажа и окружающим.
Бортпроводник объяснил даме, что кондиционер заработает вскоре, как только будут запущены двигатели лайнера. После этого пассажирка вновь переключилась на настойчивые и громкие требования принести ей горячую пищу.