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Пассажирка устроила скандал на борту самолета Москва - Сочи

Елена Прошина
57 минут назад

Пассажирка рейса Москва-Сочи устроила скандал на борту самолета из-за недостаточного, по ее мнению, качественного обслуживания на борту. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

Пассажирка устроила скандал на борту самолета Москва - Сочи
Фото: © Владимир Гердо/ТАСС© Владимир Гердо/ТАСС

Женщина поскандалила с экипажем самолета авиакомпании S7, вылетающего из столичного аэропорта «Домодедово» в Сочи. Еще в процессе прибытия на борт пассажирка бизнес-класса потребовала, чтобы ей обеспечили горячее питание. Чуть позднее, устроившись на своем месте у окна, она принялась громко требовать у проводников чтобы ей немедленно включили кондиционер, поскольку ей стало душно. Женщин не смутил тот факт, что в тот момент посадка на борт все еще продолжалась.

«Я за 50 тыщ лечу!» - так она аргументировала свои запросы членам экипажа и окружающим.

Бортпроводник объяснил даме, что кондиционер заработает вскоре, как только будут запущены двигатели лайнера. После этого пассажирка вновь переключилась на настойчивые и громкие требования принести ей горячую пищу.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,АК S7,Москва,Сочи,
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