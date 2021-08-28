Пассажирка устроила скандал на борту самолета Москва - Сочи

Женщина поскандалила с экипажем самолета авиакомпании S7, вылетающего из столичного аэропорта «Домодедово» в Сочи. Еще в процессе прибытия на борт пассажирка бизнес-класса потребовала, чтобы ей обеспечили горячее питание. Чуть позднее, устроившись на своем месте у окна, она принялась громко требовать у проводников чтобы ей немедленно включили кондиционер, поскольку ей стало душно. Женщин не смутил тот факт, что в тот момент посадка на борт все еще продолжалась.