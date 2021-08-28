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В Москве пресекли продажу фальшивых лекарств от COVID

News.ruиещё 2
46 минут назад

Столичная полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся продажей поддельных лекарств от коронавируса, туберкулёза, ВИЧ и онкозаболеваний. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает «Коммерсант».

В Москве нашли поддельные лекарства от COVID и ВИЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники в силовых структурах рассказали изданию, что некоторое время назад полиции стало известно о продаже по поддельным документам, в том числе в аптеках, дорогих лекарств сомнительного происхождения и качества. Оперативники также узнали о готовящейся разовой покупке таких лекарств на крупную сумму.

В результате они задержали в здании Курского вокзала курьера одной из крупнейших российских аптечных сетей при передаче заказа, состоявшего из нескольких упаковок лекарств на общую сумму в 180 тысяч рублей. Во время проверки в аптеке полицейские обнаружили незаконный склад с препаратами, которые включены в перечень жизненно необходимых лекарств, на сумму свыше 8 млн рублей.

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Сотрудники МВД связались с компаниями-производителями, указанными на лекарствах. Те сообщили, что найденные препараты ими не выпускались. В настоящее время устанавливается место изготовления фальшивых лекарств, а также использовались ли они в медучреждениях.

Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, как распознать поддельное лекарство. В частности, признаками фальшивки могут быть некачественная печать на упаковке, отсутствие маркировки, расслоение, крошение самого препарата. Он также порекомендовал не покупать лекарства в интернет-аптеках.

Происшествия,Николай Беспалов,МВД,Москва,
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