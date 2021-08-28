Убийца Роберта Кеннеди может выйти на свободу

Убийца кандидата в президенты США Роберта Кеннеди может выйти из тюрьмы, после того как комиссия по условно-досрочному освобождению Калифорнии проголосовала за его освобождение. Палестинец Серхан Серхан застрелил политика в июне 1968 года в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, напоминает ВВС.

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Это, по мнению экспертов, изменило ход истории, поскольку Кеннеди на тот момент был лидером предвыборной гонки.

Сначала Серхана приговорили к смертной казни, но затем наказание смягчили до пожизненного заключения. Серхан провел за решеткой 53 года, сейчас ему 77 лет. Он подавал прошение о помиловании 16 раз.