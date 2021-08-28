Обладатель черного пояса по тхэквондо избил многодетную женщину

Профессиональный спортсмен, обладатель черного пояса по тхэквондо избил многодетную мать в подмосковной Истре. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «Комсомольская правда».

Фото: «Комсомольская правда» «Комсомольская правда»

По данным издания, компания мужчин и женщин отдыхала у водоема. К ним несколько раз подходил крупный мужчина и предъявлял разные претензии. По словам пострадавшей, сначала он настойчиво спрашивал отдыхающих, почему поймал карпа, а не судака, однако они объясняли, что с этим вопросом лучше подойти к администрации.

После того как женщины решили спрятаться от назойливого гостя в закрытой беседке, они услышали крик мужчин и выбежали на него.

«Я выскочила на улицу и увидела, как этот человек держит моего мужа за грудки. Он кричал, что ударит его, что он не знает, с кем связался. Он говорил, что он спортсмен, может убить», — рассказала многодетная мать.

После того как женщина попыталась заступиться за супруга, инициатор конфликта переключился на нее. Неизвестный грозился избить ее и изнасиловать. Во время словесной перепалки мужчина ударил женщину ногой в пах. Она призналась, что в тот момент ей было очень больно. По ее словам, она думала о своих трех детях, один из которых имеет инвалидность и нуждается в постоянном уходе.

В больнице пострадавшей диагностировали обширную гематому. Со справкой из медучреждения женщина обратилась в полицию. Следствие установило, что злоумышленником оказался Алибек Бегкузаров. Мужчина является фитнес-тренером, а также позиционирует себя как КМС по силовому троеборью, вольной борьбе и жиму лежа. Также хулиган является обладателем черного пояса по тхэквондо. На данный момент в отношении подозреваемого идет проверка.