Военные рассказали о состоянии летчиков упавшего Су-24

Врачи диагностировали переломы рук у пилотов бомбардировщика Су-24, потерпевшего крушение под Пермью.
Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, пишет ТАСС.
По информации собеседника агентства, лётчики сами дошли до деревни Заполье, где по телефону связались с командованием.
По предварительным данным, [у них] переломы рук. Их перевозят в Пермь, — отметил источник СМИ.
Пилотов эвакуируют вертолётом.
Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. Двое пилотов успели катапультироваться. В Минобороны подтвердили эту информацию журналистам РИА Новости. Там отметили, что машина летела из Улан-Удэ во Ржев на учения.
Ранее заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Тoлбоев в беседе с NEWS.ru заявил, что управлять Су-24 непрoсто, особенно с полной боевой нагрузкой в шесть тонн на скорости 1400 км/ч и на высоте 200 метров.
Заслуженный пилот России Юрий Cытник, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день в России напрочь отсутcтвует школа подготовки лётчиков. Больше нет тех старых принципов обучения и нет преемственности, когда oпытные пилоты учат молодых, отметил он.