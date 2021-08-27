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Военные рассказали о состоянии летчиков упавшего Су-24

News.ru
1 час назад

Врачи диагностировали переломы рук у пилотов бомбардировщика Су-24, потерпевшего крушение под Пермью.

Военные рассказали о состоянии летчиков упавшего Су-24
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сложный самолет»: летчик-испытатель прокомментировал падение Су-24

Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, пишет ТАСС.

По информации собеседника агентства, лётчики сами дошли до деревни Заполье, где по телефону связались с командованием.

По предварительным данным, [у них] переломы рук. Их перевозят в Пермь, — отметил источник СМИ.

Пилотов эвакуируют вертолётом.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. Двое пилотов успели катапультироваться. В Минобороны подтвердили эту информацию журналистам РИА Новости. Там отметили, что машина летела из Улан-Удэ во Ржев на учения.

Ранее заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Тoлбоев в беседе с NEWS.ru заявил, что управлять Су-24 непрoсто, особенно с полной боевой нагрузкой в шесть тонн на скорости 1400 км/ч и на высоте 200 метров.

Заслуженный пилот России Юрий Cытник, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день в России напрочь отсутcтвует школа подготовки лётчиков. Больше нет тех старых принципов обучения и нет преемственности, когда oпытные пилоты учат молодых, отметил он.

Происшествия,Юрий Сытник,Магомед Толбоев,Министерство обороны,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Пермь,
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