Военные рассказали о состоянии летчиков упавшего Су-24

Врачи диагностировали переломы рук у пилотов бомбардировщика Су-24, потерпевшего крушение под Пермью.

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Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, пишет ТАСС.

По информации собеседника агентства, лётчики сами дошли до деревни Заполье, где по телефону связались с командованием.

По предварительным данным, [у них] переломы рук. Их перевозят в Пермь, — отметил источник СМИ.

Пилотов эвакуируют вертолётом.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. Двое пилотов успели катапультироваться. В Минобороны подтвердили эту информацию журналистам РИА Новости. Там отметили, что машина летела из Улан-Удэ во Ржев на учения.

Ранее заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Тoлбоев в беседе с NEWS.ru заявил, что управлять Су-24 непрoсто, особенно с полной боевой нагрузкой в шесть тонн на скорости 1400 км/ч и на высоте 200 метров.