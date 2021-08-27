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«Сложный самолет»: летчик-испытатель Толбоев прокомментировал падение Су-24

News.ru
13 минут назад

Заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев в беседе с NEWS.ru прокомментировал падение бомбардировщика Су-24. Он назвал машину «сложным самолётом» и «мощнейшим штурмовиком». Спикер также категорически отверг версию о неопытности пилотов.

«Сложный самолет»: летчик-испытатель прокомментировал падение Су-24
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Категорически нет! Министр обороны Сергей Шойгу, хоть я с ним в конфликте, делает всё для подготовки лётчиков и так далее, — подчеркнул Толбоев.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. Двое пилотов успели катапультироваться. В Минобороны подтвердили эту информацию журналистам РИА Новости. Там отметили, что машина летела из Улан-Удэ во Ржев на учения.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта самолёт МиГ-29 потерпел крушение. Лётчик истребителя погиб. Причиной катастрофы могла стать погода. В момент трагедии были сложные метеоусловия. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в этой связи сообщил, что в последних четырёх авиакатастрофах, которые произошли в России практически подряд, виноваты не лётчики, а так называемые менеджеры и управленцы.

Эксперт считает, что на сегодняшний день в России напрочь отсутствует школа подготовки лётчиков. Больше нет тех старых принципов обучения и нет преемственности, когда опытные пилоты учат молодых.

Происшествия,Юрий Сытник,Магомед Толбоев,Сергей Шойгу,Министерство обороны,РИА Новости,
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