Избитый в Москве актер из «Шерлока в России» дал свою версию событий

Избитый в центре Москвы актер сериала «Шерлок в России» Дмитрий Ломакин признался, что был нетрезв и сам спровоцировал драку. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

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«Не отрицаю факт провокации с моей стороны. Возможно, доля моей вины тоже есть в этом происшествии. И, наверное, учитывая то, в каком состоянии я был, я не хотел бы, чтобы люди понесли наказание. Потому что у них не было другого выхода, как надавать мне по щам. Они не заслуживают наказания», - заявил он.

По словам Ломакина, конфликт произошел между ним и компанией из двух молодых людей и девушки. Они исчезли в неизвестном направлении, когда он пригрозил им полицией. Точное место, где произошла потасовка, артист назвать не смог, вспомнил только, что недалеко была станция метро «Смоленская».

«Точно не могу сказать, потому что бухой я был, чего скрывать », — признался он.

Ранее в пятницу, 27 августа, актер Дмитрий Ломакин, известный по сериалам «Шерлок в России» и «257 причин, чтобы жить», заявил в полицию, что его избили в центре Москвы. По факту произошедшего полиция проводит проверку.