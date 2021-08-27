В аэропорту Кабула началась стрельба

СМИ сообщили о стрельбе в районе восточных ворот аэропорта в Кабуле. Об этом передает телеграм-канал IZ.RU.
Ранее сообщалось, что свидетель взрывов, произошедших вчера, 26 августа в аэропорту Кабула, рассказал о подробностях теракта. Он отметил, что на улицах наблюдался хаос, сообщало агентство Reuters.
В тот момент мужчина находился в очереди рядом недалеко от одного из входов в аэропорт и решил, что «пришел конец света». Он вспомнил, что его барабанные перепонки чуть не лопнули, и он едва не потерял слух.
«Я видел подобие конца света. Будто бы почва ушла у меня из-под ног», — поделился очевидец этих событий.
Напомним, 26 августа несколько взрывов были произведены в аэропорту Кабула и нескольких других районах столицы Афганистана. Один из них - недалеко от отеля Baron, где собирались граждане Британии и США.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевиками «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в России) были заняты крупнейшие провинции государства, также они добрались до Кабула и взяли город без боя. Президент страны Ашраф Гани снял с себя полномочия и уехал из страны. Талибы сообщили, что намерены создать совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава полиофиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын руководителя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группы «Сеть Хаккани» (запрещена на территории РФ) Халиль аль-Рахман Хаккани.