В аэропорту Кабула началась стрельба

СМИ сообщили о стрельбе в районе восточных ворот аэропорта в Кабуле. Об этом передает телеграм-канал IZ.RU.

Фото: Reuters Reuters

Ранее сообщалось, что свидетель взрывов, произошедших вчера, 26 августа в аэропорту Кабула, рассказал о подробностях теракта. Он отметил, что на улицах наблюдался хаос, сообщало агентство Reuters.

В тот момент мужчина находился в очереди рядом недалеко от одного из входов в аэропорт и решил, что «пришел конец света». Он вспомнил, что его барабанные перепонки чуть не лопнули, и он едва не потерял слух.

«Я видел подобие конца света. Будто бы почва ушла у меня из-под ног», — поделился очевидец этих событий.

Напомним, 26 августа несколько взрывов были произведены в аэропорту Кабула и нескольких других районах столицы Афганистана. Один из них - недалеко от отеля Baron, где собирались граждане Британии и США.