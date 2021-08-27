Как уточняет канал со ссылкой на очевидцев, депутат от партии «Яблока» Фридрих Барац пытался пройти в здание без очереди. Воспрепятствовать такому поступку народного избранника решила самовыдвиженец Татьяна Царенко, которая преградила путь своему коллеге. В конфликт также вмешался Антон Медведев (ЛДПР), отмечает канал. В итоге разнимать дерущихся пришлось охране.