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В Измайлово подрались районные депутаты. Видео

Александр Кузьмин
41 минуту назад

У управы московского района Измайлово подрались местные депутаты. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший фрагмент видеозаписи.

Как уточняет канал со ссылкой на очевидцев, депутат от партии «Яблока» Фридрих Барац пытался пройти в здание без очереди. Воспрепятствовать такому поступку народного избранника решила самовыдвиженец Татьяна Царенко, которая преградила путь своему коллеге. В конфликт также вмешался Антон Медведев (ЛДПР), отмечает канал. В итоге разнимать дерущихся пришлось охране.

Царенко с травмой головы была доставлена в больницу. По факту случившегося полиция организовала проверку.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Антон Медведев,ЛДПР,Партия "Яблоко",
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