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Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени

ТК «Звезда»
58 минут назад

Ленинский районный суд в Тюмени арестовал до 25 октября обвиняемого в убийстве 8-летней школьницы Насти Муравьевой.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Сообщается, что 40-летний подозреваемый не стал отвечать на многочисленные вопросы журналистов, в частности, проигнорировал вопрос признает ли он свою вину.

«Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», - сказал судья Дмитрий Сухарев.

Ранее «Звезда» опубликовала видео из зала Ленинского районного суда в Тюмени по делу 40-летнего подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой.

Происшествия,Дмитрий Сухарев,Тюмень,
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