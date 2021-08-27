Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени

Ленинский районный суд в Тюмени арестовал до 25 октября обвиняемого в убийстве 8-летней школьницы Насти Муравьевой.
Сообщается, что 40-летний подозреваемый не стал отвечать на многочисленные вопросы журналистов, в частности, проигнорировал вопрос признает ли он свою вину.
«Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», - сказал судья Дмитрий Сухарев.
Ранее «Звезда» опубликовала видео из зала Ленинского районного суда в Тюмени по делу 40-летнего подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой.