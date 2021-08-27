Число жертв терактов в Кабуле превысило 100 человек

Общее число жертв серии взрывов в окрестностях аэропорта Кабул превысило 100 человек. Такие данные публикует газета The Wall Street Journal.

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Издание ссылается на высокопоставленного афганистанского чиновника. По его словам, в результате теракта погибли не менее 90 граждан стран. Таким образом, вместе с 13 погибшими американскими военными, общее число жертв составляет не менее 103 человек.