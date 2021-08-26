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Бабушку убитой в Тюмени девочки задержали после эфира у Малахова

Ura.Ru
28 минут назад

Бабушка убитой в Тюмени девочки заявила о том, что после ее поездки на федеральное телевидение, ее на сутки задержали силовики. Об этом женщина рассказала на шоу «Прямой эфир».

Бабушку убитой в Тюмени девочки задержали после эфира у Малахова
Фото: ТАССТАСС

«Когда бабушка в прошлый раз вернулась после нашей программы, вас сколько продержали?», — такой вопрос задал ведущий шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов бабушке ребенка, которого 19 августа нашли убитой в Тюмени.

В ответ женщина уточнила, что «в милиции» ее продержали сутки.

Как пояснил студии сам Малахов, женщина находилась у силовиков без воды и еды.

«Сказали: это тебе за то, что ты съездила на эфир и рассказала обо всем на всю страну», — уточнил ведущий.

URA.RU направило запрос в СК РФ.

Первый эфир, посвященный пропавшей в Тюмени девочке, вышел на телеканале «Россия 1» 23 августа. В нем вспомнили истории всех исчезнувших в Тюменской области детей за последние 24 года.

19 августа тело тюменской школьницы нашли на берегу озера на Лесобазе. 25 августа задержали ее предполагаемого убийцу.

Происшествия,Андрей Малахов,СКР,Тюмень,
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